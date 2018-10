Khoanh vùng đối tượng ép xe, chém thanh niên tử vong giữa đường

Liên quan vụ án nam thanh niên bị chém tử vong giữa đường vào chiều tối 12/10 trên đường Bình Đông, phường 16, quận 8, TP HCM, thông tin trên Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 8 khoanh vùng đối tượng. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Người Lao Động) Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân nên 2 thanh niên đã dùng hung khí chém nạn nhân. Cơ quan công an đang kêu gọi người gây án đầu thú, hợp tác điều tra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Tin Tức) Theo Công an TPHCM, khoảng 17h chiều 12/10, người dân thấy nam thanh niên điều khiển xe máy BS: 59L2 – 443.33 bị hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy khác dùng hung khí đuổi theo. Khi đến trước nhà số 49 đường Phú Định, hai đối tượng đuổi kịp, ép thanh niên vào lề đường rồi dùng hung khí đâm khiến nạn nhân ngã gục.(Ảnh: Công an TPHCM) Báo Người Lao Động dẫn lời một nhân chứng sống cạnh hiện trường vụ án mạng cho hay 2 thanh niên chém nạn nhân đi xe tay ga. Chém xong, những kẻ này lên xe tẩu thoát ngay tức khắc.(Ảnh: Công an TPHCM) Tiếp nhận thông tin vụ án mạng nghiêm trọng, Công an quận 8 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án và truy bắt các hung thủ gây án.(Ảnh: Vietnamnet) Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Trung Tuyến (SN 1995, ngụ phường 15, quận 8). Vụ án mạng xảy ra vào lúc triều cường dâng cao khiến cho tuyến đường Phú Định bị ngập sâu. Dù vậy, gần cả trăm người dân hiếu kỳ vẫn lội bì bõm trong dòng nước để xem cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Công an TPHCM) Căn nhà của nạn nhân vắng lặng. Mọi người đang chuẩn bị lo hậu sự cho nam thanh niên. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, Tuyến là thanh niên hiền lành, nhà có 3 anh em vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Gia đình không khá giả, sống bằng nghề bán rau trước nhà. (Ảnh: Người Lao Động)

