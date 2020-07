Khởi tố 2 đối tượng đốt nhà dân ở An Giang tội “giết người“

Ngày 21/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tấn Quang, 48 tuổi, và Nguyễn Tất Linh, 39 tuổi, cùng trú tại ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp về tội “giết người”. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bùi Tấn Quang tại cơ quan điều tra.

Quang và Linh là 2 nghi phạm đã đốt nhà bà Nguyễn Thị Diễm, 44 tuổi, trú tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang vào sáng ngày 13/7 làm 3 người bị thương nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quang có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Diễm; Thời gian gần đây, giữa Quang và bà Diễm thường xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 13/7, Quang đã rủ Nguyễn Tất Linh cùng đốt nhà bà Diễm. Quang đã đưa tiền cho Linh mua 2 can xăng, khoảng 45 lít, sau đó Quang đã điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở Linh mang xăng đến nhà bà Diễm, khi đến nơi Quang và Linh tạt 2 can xăng rồi châm lửa đốt. Sau khi thực hiện hành vi, Quang và Linh lên xe bỏ trốn.

Vụ cháy đã làm bà Diễm và 2 người khác trong gia đình bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu, cùng nhiều tài sản giá trị khác bị thiêu rụi./.