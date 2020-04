Khởi tố 2 đối tượng đưa người vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Đồn Biên phòng Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.



Trước đó, vào ngày 28/3, 2 đối tượng cùng trú tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai gồm Giàng A Sủ (SN 1969, ở xã Cán Cấu) và Giàng seo Nhờ (SN1965, ở xã Sán Chải) tổ chức đưa 14 công dân, trong đó có 2 trẻ em gái dưới 16 tuổi, là người của nhiều huyện thuộc Lào Cai gồm Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

2 đối tượng Nhờ và Sủ tại cơ quan chức năng.

Lệ phí đưa người xuất cảnh trái phép được hai đối tượng thu với giá 150 Nhân dân tệ/người, tương đương 500.000 đồng.

Đến ngày 2/4, khi các công dân trên tự vượt biên từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua khu vực thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải thì bị lực lượng Biên phòng chốt trực phát hiện, đưa đi cách ly bắt buộc. Qua lấy lời khai, các công dân đã thừa nhận được 2 đối tượng Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ tổ chức đưa đi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã triệu tập đối tượng Sủ và Nhờ về đơn vị làm rõ. 2 đối tượng khai nhận, do thông thuộc địa bàn 2 bên biên giới nên nghĩ ra cách đưa người vượt biên trái phép để thu lợi. Toàn bộ số tiền đưa 14 công dân qua Trung Quốc trước đó là 2.100 Nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng tiền Việt) đều đã chia nhau tiêu xài hết.

Sau khi thu thập đủ căn cứ, Đồn Biên phòng Si ma Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với 2 đối tượng Giàng A Sủ và Giàng Seo Nhờ.

Ngày 29/4, sau khi nhận bàn giao từ lực lượng biên phòng, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết đây là một trong những mắt xích nằm trong chuyên án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xác lập trước đó./.