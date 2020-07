Khởi tố 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Mạnh Huynh (SN 1999); Hiên Văn Tuấn (SN 1999) cùng trú tại thôn 4, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà và Phùng Quyết Sinh (SN 1998) trú tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Các đối tượng này bị khởi tố với tội danh “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, Tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên hợp Km15 thuộc xã Hải Tiến, TP Móng Cái đã phát hiện N.X.T (SN 1999, trú tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái) điều khiển xe máy BKS 14K1-17.001 chạy hướng Móng Cái - Hạ Long chở theo 1 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an thành phố Móng Cái nhận định có dấu hiệu tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Hiên Văn Tuấn mở công ty Shiper Móng Cái (địa chỉ tại K5-10 nội thất Hùng Cường, thuộc khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) làm dịch vụ vận chuyển hàng. Tuấn thuê Phạm Mạnh Huynh và Phùng Quyết Sinh điều hành công ty.

Rạng sáng ngày 7/6, theo lệnh của Tuấn, Huynh cùng Sinh đi xe máy đón 6 người Trung Quốc tại khu vực xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái khi số người này vừa vượt sông biên giới bằng bè mảng rồi chở về văn phòng công ty.

Sau khi về văn phòng công ty, Huynh và Sinh thuê thêm T. và H. chở những người Trung Quốc này qua Trạm Km15 với giá 150.000 đồng/người. T. xuất phát đầu tiên và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Sinh và H thấy động nên đã quay về văn phòng công ty. Sau đó lực lượng công an đã điều tra, tạm giữ 5 người Trung Quốc còn lại và đưa đi cách ly y tế.

Ngày 12/6, Công an TP Móng Cái phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp đối với Phạm Mạnh Huynh và Phùng Quyết Sinh về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng tại Công ty Shiper Móng Cái.

Hiên Văn Tuấn đã bỏ trốn trước đó nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.