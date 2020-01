Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp hàng chục xe máy

Sáng nay (7/1), Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lã Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Xuân Lực về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy.



Các đối tượng Lã Tuấn Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Xuân Lực tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 29/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long tiếp nhận đơn trình báo của chị Vũ Thị Ánh (SN 1987, trú tại tổ 54B, khu 6B, phường Hà Phong, TP Hạ Long) về việc bị trộm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave S, màu sơn đỏ xám, mang BKS 14S1 – 7270 tại cơ sở nha khoa Việt Pháp ở tổ 101, khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT công an thành phố Hạ Long xác định đối tượng nghi vấn là Lã Tuấn Nghĩa (SN 1978, trú tại thôn Đông Thượng, xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội) nên đã triệu tập.



Qua đấu tranh, Nghĩa thừa nhận đã lấy trộm chiếc xe mô tô trên và giao cho Nguyễn Xuân Lực (SN 1982, trú tại tổ 4, khu 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long), nhờ bán hộ. Nghĩa còn khai đã từng cùng Nguyễn Văn Hùng (SN 1982, trú tại tổ 59, khu 6, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) trộm cắp 1 xe mô tô nhãn hiệu Vision BKS 17B1 – 497.78 tại khu vực chợ Sa Tô, phường Cao Xanh, TP Hạ Long vào khoảng tháng 9/2019. Qua kiểm tra, Lã Tuấn Nghĩa dương tính với ma túy.



Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nghĩa và Hùng còn thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 đến nay. Số xe trộm cắp được đều giao cho Hùng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hùng thừa nhận đã cùng với Nghĩa trộm cắp số xe máy trên. Ngoài ra, Hùng còn thực hiện 5 vụ trộm xe mô tô khác từ khoảng tháng 6/2019 đến nay.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long cũng làm rõ, từ cuối tháng 10/2019 đến nay, Nguyễn Xuân Lực đã nhận 5 xe của Nghĩa trộm cắp được để mang đi tiêu thụ.



Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây này./.