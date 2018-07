Khởi tố 5 bị can trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Liên quan vụ gian lận điểm thi tại tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La, ngày 31/7, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, xác minh hành vi của một số đối tượng liên quan đã cấu thành tội phạm đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 5 bị can. Cụ thể, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Nga, SN 1967, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Sơn La, thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm. Đặng Hữu Thủy, SN 1964, Phó Hiệu trưởng trường PTTH Tô Hiệu, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm; Lò Văn Huynh, SN 1961, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sơn La, ủy viên Ban chỉ đạo, ủy viên Hội đồng thi, Trưởng Ban thư ký. Khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Yến, SN 1971, Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban chấm thi, Tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm. Cầm Thị Bun Sọn, SN 1969, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm. Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ Luật hình sự. Trước đó, ngày 26/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” về những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây ảnh ưởng xấu đến công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh, nhiều người dân đứng bên ngoài nhà bà Nguyễn Thị Hồng Nga. ddfd85bed692e5b2b256bf62dc401202/5b62f3ab/2018_07_31/VdFWb_qZcivyoqsYrG5iQA/khoi_to_05_bi_can_Son_La.mp4

Liên quan vụ gian lận điểm thi tại tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La, ngày 31/7, sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, xác minh hành vi của một số đối tượng liên quan đã cấu thành tội phạm đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 5 bị can. Cụ thể, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Nga, SN 1967, chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Sơn La, thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm. Đặng Hữu Thủy, SN 1964, Phó Hiệu trưởng trường PTTH Tô Hiệu, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm; Lò Văn Huynh, SN 1961, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sơn La, ủy viên Ban chỉ đạo, ủy viên Hội đồng thi, Trưởng Ban thư ký. Khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Yến, SN 1971, Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban chấm thi, Tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm. Cầm Thị Bun Sọn, SN 1969, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm. Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ Luật hình sự. Trước đó, ngày 26/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” về những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây ảnh ưởng xấu đến công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Trong ảnh, nhiều người dân đứng bên ngoài nhà bà Nguyễn Thị Hồng Nga.