Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ QLTT tống tiền thầy lang ở Nghệ An

PC_Article_AfterShare_1

Chiều 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Cường và Võ Thành Vinh (cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Cục Quản lý thị trường Nghệ An).

Hai cán bộ này bị bắt để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Hai cán bộ Đội QLTT số 8 Trương Văn Cường và Võ Thành Vinh bị khởi tố.

Trước đó, ngày 4/12/2018, ông Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh và Nguyễn Thanh Thủy (nhân viên lái xe) đi xe biển xanh 37A – 003.43 đến nhà ông Vi Văn Hùng (người dân tộc Thái, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương), làm nghề bốc thuốc lá gia truyền chữa trị gãy xương.

Khi đến nơi, cả ba người vào gặp ông Hùng. Trương Văn Cường rút thẻ kiểm tra thị trường ra giới thiệu họ là lực lượng QLTT. Sau đó, Cường đưa cho ông Hùng xem một tờ đơn tố cáo đánh máy và yêu cầu kiểm tra các hồ sơ thủ tục cơ sở bốc thuốc nam của ông Hùng. Tuy nhiên, ông Hùng không xuất trình được bất kỳ loại thủ tục nào.

Sau đó, Trương Văn Cường đưa ra 3 lỗi vi phạm hành chính của ông Hùng và nêu mức phạt có thể bị xử phạt từ 50 - 60 triệu đồng. Sau khi thống nhất, ông Hùng đưa cho đoàn kiểm tra 6 triệu đồng để không bị xử lý. Trước khi đoàn cán bộ QLTT ra về còn gửi lại ông Hùng 2 văn bản (gồm bản cam kết và giấy thông báo).

Trả lời VTC News, ông Vi Văn Hùng cho biết: "Hôm đó họ yêu cầu nộp phạt từ 60 - 70 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi nói gia đình không có tiền nộp thì vị này hỏi tôi "nộp được bao nhiêu?". Tôi trả lời "tất cả vay mượn thì chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng" rồi họ chạy theo tôi vào buồng ngủ và nói "đưa 6 triệu là được”".

Video: Toàn cảnh cán bộ quản lý thị trường nghi tống tiền thầy lang ở Nghệ An

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trả lời PV vào sáng 2/1, ông Trương Văn Cường xác nhận trước đó ông có đến nhà thầy lang Vi Văn Hùng (trú xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để bốc thuốc.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

“Sáng 4/12/2018, tôi và 2 đồng chí nữa là anh Vinh và anh Thủy tài xế đi xe biển xanh đến nhà thầy Vi Văn Hùng để bốc thuốc cho mẹ. Tại đây, chúng tôi không hề lấy tiền của thầy Hùng’’, ông Cường khẳng định.

Ông Võ Thành Vinh, người đi cùng ông Cường vào nhà ông Vi Văn Hùng cũng thừa nhận: “Hôm đó, chúng tôi đi 3 người vào nhà thầy Hùng để bốc thuốc cho mẹ anh Cường. Chúng tôi đi xe biển xanh vì khi đó chúng tôi đang đi làm từ Anh Sơn về nên tiện thể đi xe vào luôn.

Chúng tôi không ai nhận tiền của ông Vi Văn Hùng, cũng không vào buồng nhà ông Hùng. Còn hình ảnh người mặc trang phục QLTT được đăng tải đó không phải là chúng tôi”.

Ngày 4/1/2019, Cục QLTT Nghệ An ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Minh Quang (lãnh đạo Đội QLTT số 8) để “làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, công chức trong thi hành công vụ”. Các ông Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh (kiểm soát viên) và Nguyễn Thanh Thủy (nhân viên lái xe) bị đình chỉ do “có dấu hiệu vi phạm quy chế công tác của đơn vị”./.