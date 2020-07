Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

Hôm nay 1/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Văn Quên, 34 tuổi; Vann Nath (tự Linh), 37 tuổi, cùng trú tại xã Prek Chrey, huyện Koah Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia, để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Đối tượng Đỗ Văn Quên

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 18/6 vừa qua, Tổ công tác thuộc lực lượng An ninh, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang phối hợp với Công an xã Khánh An, huyên An Phú phát hiện Đỗ Văn Quên và Vann Nath sử dụng thuyền máy đi từ Campuchia sang khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An, để rước Đặng Thị Thu Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Anh và Seng Sóc Ny Vi Sa đưa sang Campuchia. Khi Quên và Nath đón được Thảo, Anh và Sa lên thuyền máy, chuẩn bị chở qua Campuchia thì Tổ công tác phát hiện và bắt giữ được Quên, Anh và Sa; còn Nath, Thảo nhảy xuống sông bỏ trốn; đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện Thảo trốn trong nhà dân nên mời về làm việc. Còn Nath bỏ trốn đến ngày 26/6, thì ra đầu thú tại Công an huyện An Phú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Quên và Nath khai nhận: Đã tham gia đưa người từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ khoảng đầu tháng 6/2020 và đã đưa trót lọt khoảng 15 người qua Campuchia để lấy tiền công từ 250.000đ đến 300.000đ/ người. Riêng đối với Ngọc Anh, Thảo và Sa đã bị Công an huyện An Phú ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Xuất cảnh trái phép”.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, hành vi của Đỗ Văn Quên và Vann Nath đã gây mất ổn định tình hình an ninh biên giới, nhất là trong thời điểm cả nước đang áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19.

Hiện nay, Chính phủ chưa cho phép người qua lại biên giới giữa Việt Nam – Campuchia, việc các đối tượng đưa người qua lại biên giới trái phép thể hiện ý thức coi thường pháp luật, có thể gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh./.