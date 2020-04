Khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ liên quan vụ Đường “Nhuệ“

Tối 16/4, thượng tá Nguyễn Quốc Vương - trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bốn bị can gồm: Phạm Văn Hiệp (SN 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

Vợ chồng Đường Dương.

Vũ Gia Thành (SN 1977, trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) - Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) - Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên Môi trường Thái Bình.

Hà Văn Dũng (SN 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình), nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN-MT Thái Bình.

Bốn bị can là các cán bộ Sở Tư pháp và Tài nguyên Môi trường Thái Bình có liên quan đến một số hoạt động đấu giá mà vợ chồng Đường "Nhuệ" đã từng tham gia tại địa phương.

Cũng trong ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã vra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, Đường "Nhuệ" và đàn em bị tố cáo đã đánh gây thương tích nặng với mẹ con bà Đ.T.L (SN 1964, ở TP Thái Bình) ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình./.