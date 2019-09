Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Sau nhiều ngày bị tạm giữ hình sự, chiều 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.

Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố. (Ảnh: Thanh Niên)

Kết quả điều tra ban đầu Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thái Luyện, với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, đã chủ mưu, cầm đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi) đã chỉ đạo em ruột Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng Giám đốc) điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 3 cổ đông là Luyện (80%), Lĩnh (10%) và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, 10%). Chỉ hơn một năm, từ tháng 5/2016 đến 9/2017, Alibaba đã nâng số vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng.

Luyện và người thân thành lập rất nhiều công ty con để ký hợp đồng mua đất nông nghiệp, sau đó tự vẽ ra những dự án không có thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép nhưng vẫn quảng cáo phân lô, bán đất nền rầm rộ trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận... thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng.

Các công ty con được Luyện chỉ đạo những người thân, nhân viên thân tín lập nên nhằm sử dụng để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng mua – bán đất nền tại các dự án ma. Theo đó toàn bộ dòng tiền do khách hàng đóng vào, sử dụng để vận hành tập đoàn kinh doanh bất động sản theo mô hình đa cấp đều được vợ chồng ông Luyện và một số người mà Luyện tin cậy, giám sát rất sát sao.

Trước đó, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP HCM phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế, công an một số địa phương điều tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh và trụ sở hoạt động tại 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Ngày 13/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt khẩn cấp bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng Giám đốc Công ty Alibaba (thường trú tỉnh Gia Lai; tạm trú quận Thủ Đức, TP HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 18/9, thi hành các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai. Rạng sáng ngày 19/9, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty Alibaba cũng bị tạm giữ và được công an áp giải về trụ sở để phục vụ điều tra mở rộng vụ án.

Sau nhiều ngày củng cố chứng cứ, chiều 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (tạm giữ hình sự) đối với Luyện để điều tra. Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc của Luyện, thu giữ thêm nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.



Cũng trong ngày 24/9, Công an TP HCM phối hợp cùng với công an một số địa phương tiến hành triệu tập gần 20 Giám đốc của các công ty con do Công ty Địa ốc Alibaba lập ra. Những người này được triệu tập để làm rõ hành vi tiếp tay cho tập đoàn gia đình này tham gia thu mua các lô đất nông nghiệp, quảng cáo bán dự án "ma"... Trong số những người bị triệu tập có Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực là vợ và em trai của Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện./.