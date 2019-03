Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đâm chết giám đốc doanh nghiệp

Ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Hoàng Đình Nam (46 tuổi) về tội “giết người”.



Bước đầu, Nam khai nghi vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên bí mật lắp định vị vào xe máy vợ để theo dõi vợ. Trưa 28/3, người đàn ông này biết vợ chạy xe tới bãi gửi trông giữ xã Nam Giang (huyện Nam Đàn) cách nhà gần chục km để gửi và lên chiếc SantaFe do người đàn ông cầm lái.

Nghi can Nam tại cơ quan điều tra (ảnh CAND).

Khoảng 14h cùng ngày, Nam thủ dao đợi sẵn khu vực gửi xe máy. Thấy vợ bước xuống khỏi chiếc ô tô, Nam cầm dao xông tới đâm tài xế. Nạn nhân tử vong, xe tự trôi về trước chừng 50 mét rồi đâm vào gốc cây.

Sau đó, Nam lao tới rạch mặt vợ song người phụ nữ này dùng tay đỡ nên bị thương nhẹ. Khoảng 16h cùng ngày, Nam tới Công an huyện Nam Đàn đầu thú.

Nạn nhân là ông Đ bị đâm 10 nhát. Ông Đ cũng là một giám đốc doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện Nam Đàn. Theo khối trưởng nơi nghi can Nam sinh sống cho biết, Nam là thương binh 2/4, mở cửa hàng may mặc tại nhà riêng. Vợ ông Nam, là Hiệu phó trường mầm non./.

