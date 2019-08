Khởi tố, bắt tạm giam một loạt nguyên lãnh đạo của VEAM

Tối 3/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và một số đơn vị thành viên.

Các bị can: Trần Ngọc Hà (trái), Lâm Chí Quang (trên) và Vũ Từ Công.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Veam; Lâm Chí Quang, nguyên Tổng giám đốc Veam; Vũ Từ Công -phó Tổng giám đốc Veam; Nguyễn Mạnh Chung - giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn máy kéo nông nghiệp.

Các bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can Trần Ngọc Hà, Lâm Chí Quang, Nguyễn Mạnh Chung bị bắt tạm giam để điều tra. Bị can Vũ Từ Công bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước khi bị khởi tố, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của VEAM đã liên quan đến những thương vụ kinh doanh kém hiệu quả, gây thất thoát lãng phí vốn của nhà nước (VEAM hiện là doanh nghiệp sở hữu 88% vốn Nhà nước). Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.