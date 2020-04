Khởi tố bị can hai đối tượng bạo hành con gái 3 tuổi tử vong

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991) để điều tra về các hành vi: giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là hai đối tượng đã bạo hành, trực tiếp gây nên cái chết của cháu bé M (SN 2017), là con đẻ của đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh.

Hình ảnh cháu bé nghi bị bạo hành dã man đăng tải trên facebook. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

Trước đó, ngày 30/3, sau khi nắm được thông tin cháu M tử vong trước khi đến được bệnh viện cấp cứu, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra và thấy có nhiều dấu hiệu nạn nhân tử vong do bị bạo hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng: Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh. Qua test nhanh, cặp vợ chồng này dương tính với ma túy. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an cũng thu giữ được ma túy tại nhà trọ của hai đối tượng.



Theo cơ quan điều tra, qua khám nghiệm tử thi cháu M bị chấn thương sọ não, gãy răng, xung huyết ở tim, phổi, đùi tụ máu… Các đối tượng cũng khai nhận, từ ngày 29/3, đã cùng nhau hành hạ, đánh đập cháu M nhiều lần và không cho ăn uống.

Đến sáng 30/3 khi thấy cháu M lịm đi, không uống sữa, thì Nguyễn Thị Lan Anh mới gọi xe taxi đưa cháu M đi cấp cứu. Các bác sỹ bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận cháu bé trong tình trạng đã tử vong, trên người thương tích đầy mình nên đã báo cơ quan Công an.



Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với 2 đối này để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.