Khởi tố các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp

Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Quang Thắng, Phạm Văn Phúc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Thái về hành vi trộm cắp tài sản.

Một đối tượng tại cơ quan CSĐT huyện Đan Phượng

Trước đó, chiều ngày 5/9/2019, Tổ công tác Công an huyện Đan Phượng đang tuần tra kiểm soát thì phát hiện Dương Quang Thắng (SN 1993; trú tại cụm 8, Phụng Thượng, Phúc Thọ) đang điều khiển xe máy Honda Airblade BKS 29L1 – 43954 có dấu hiệu nghi vấn.



Đấu tranh khai thác nhanh, Thắng khai nhận đây là xe trộm cắp được Thắng mua lại từ một người bạn. Tiến hành điều tra, Công an huyện Đan Phương xác định: khoảng 19h ngày 31/8, Nguyễn Văn Hùng rủ Nguyễn Văn Thái (cả hai đều sinh năm 1991 và cùng trú tại Địch Trung, Phương Đình, Đan Phượng) đi trộm cắp xe máy.

21h cùng ngày, đến số 136 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Thái và Hùng đã trộm cắp được chiếc xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 29L1 - 43954 của anh K đang dựng trước cửa nhà. Sau đó, Hùng nhờ Phạm Văn Phúc (SN 1989; trú tại Địch Đình, Phương Đình) bán hộ Hùng chiếc xe máy trên. Phúc đã bán xe cho Thắng với giá 5,5 triệu đồng. Khi Thắng đang sử dụng chiếc xe trên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.