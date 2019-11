Khởi tố cặp “song Hùng” gây ra 11 vụ cướp dây chuyền của phụ nữ

Ngày 27/11, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Thái Khắc Thống – Trưởng công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Phan Văn Hùng (SN 1992) và Đậu Trọng Hùng (SN 1995, cùng trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Một trong hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Đây là 2 đối tượng đã gây nên nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Đô Lương và các địa phương lân cận. Nạn nhân của cặp “song Hùng” này chủ yếu là những phụ nữ đeo trang sức tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Theo đó, Thời gian gần đây Công an huyện Đô Lương nhận được trình báo của nhiều nạn nhân về việc có hai thanh niên bịt mặt phóng xe máy với tốc độ cao cướp dây chuyền vàng và cướp giật tài sản trên các tuyến đường. Ngay sau đó, Công an huyện Đô Lương đã lập chuyên án với những cán bộ dày dặn kinh nghiệm, quyết không để các đối tượng lọt lưới pháp luật.

Tang vật của vụ án.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời trích xuất camera dọc các tuyến đường nơi đã xảy ra những vụ cướp tài sản. Công an huyện Đô Lương đã lần ra tung tích cặp đôi này. Khoảng 17h ngày 21/11 Công an Đô Lương bắt giữ hai nghi can Phan Văn Hùng, Đậu Trọng Hùng về hành vi cướp giật tài sản.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, bước đầu hai nghi can khai nhận, từ tháng 6 đến tháng 11/2019 cả hai đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường (chủ yếu là dây chuyền vàng) trên địa bàn các huyện Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và TP.Vinh.

Hình ảnh cặp “song Hùng” đi “săn mồi” được camera ghi lại.

Công an huyện Đô Lương tổ chức truy xét nhanh, thu được năm dây chuyền bằng vàng do hai nghi can đã bán tại các cửa hàng vàng ở huyện Con Cuông, Yên Thành, Nghi Lộc. Tổng trị giá hơn 130 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương tiếp tục làm rõ./.