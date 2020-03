Khởi tố đối tượng đòi tiền “bảo kê” các chủ sà lan bơm nước chống hạn mặn

Ngày 25/3, Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Ngân (27 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Ngoài ra, công an huyện Cai Lậy đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Phan Văn Chí Linh (31 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) với hành vi cố ý gây thương tích.



Vào khoảng 10 giờ ngày 29/2, Phan Chí Linh điều khiển mô tô chở Lê Hoàng Ngân mang theo hung khí, bình xịt hơi cay để xin tiền những chủ sà lan bơm nước ngọt cho người dân trên địa bàn xã Ngũ Hiệp.

Đối tượng Lê Hoàng Ngân.

Khi gặp Đoàn Trường Giang (ngụ khu phố 3, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Văn Thành (ngụ xã Ngũ Hiệp) và Nguyễn Hữu Hưng (ngụ huyện Chợ Gạo) là những người làm dịch vụ bơm nước ngọt từ sà lan vào vườn cây sầu riêng của người dân địa phương, Linh và Ngân hăm dọa, yêu cầu những người này nếu tiếp tục hành nghề thì phải “ nộp” 5.000 đồng/m3, nếu không đưa tiền thì bị Ngân, Linh đánh, rút ống không cho bơm.

Do sợ bị ảnh hưởng công việc làm ăn, nên Đoàn Trường Giang đã đưa cho 2 đối tượng này 500.000 đồng. Riêng Nguyễn Hữu Hưng không đưa tiền nên bị Ngân dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt phải đi cấp cứu. Thấy vậy, Nguyễn Văn Thành trình báo chính quyền địa phương thì bị Phan Chí Linh và Lê Hoàng Ngân đuổi theo đánh.

Trước đó, Nguyễn Văn Tốt (42 tuổi, thường trú tại ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cũng bị cơ quan công an mời làm việc về hành vi đòi bảo kê các dịch vụ bơm nước ngọt và đánh người do không “nộp” tiền bảo kê./.