Khởi tố đối tượng giết người cùng xóm sau bữa tiệc

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Long (SN 1967, trú xóm Xuân Lam, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Văn Long. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, chiều 18/11, khối xóm tổ chức tiệc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, vì vậy Nguyễn Văn Long và Hoàng Văn Đ. (SN 1985, người cùng xóm) cùng tham dự. Sau khi ăn uống xong, một số người rủ nhau hát karaoke.



Tại đây, giữa ông Long và anh Đ. xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng ông Long đã uống quá nhiều rượu, dẫn đến có nhiều lời nói, hành động không thiện cảm với mọi người, anh Đ. bực tức đuổi về.

Sau khi đi về, đến khoảng 22h30’ cùng ngày, ông Long quay lại, mang theo một dao nhọn dài 42cm đến chỗ mọi người hát karaoke rồi gọi anh Đ. ra nói chuyện. Khi anh Đ. vừa đi ra, ông Long dùng con dao mang theo, đâm 3 nhát vào người.

Gây án xong, ông Long trốn khỏi hiện trường. Anh Đ. được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong vào lúc 4h ngày 19/11.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Nguyễn Văn Long cùng con dao hung khí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.