Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Xuân Ngữ (30 tuổi) trú xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Vũ Xuân Ngữ tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, Vũ Xuân Ngữ có quen 1 người dân ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ngữ nói với người này rằng mình muốn bán nhiều lô đất ven sông Hàn, thuộc đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Người này giới thiệu chị Phạm Thị C. trú ở TP Hồ Chí Minh liên hệ mua đất.



Nói chuyện qua điện thoại, Vũ Xuân Ngữ nói với chị C là cần tiền nên bán gấp 4 lô đất với giá rẻ hơn so với thị trường là 800 triệu đồng 1 lô 100m2. Tuy mức giá Ngữ đưa ra rất thấp so với giá thị trường hiện nay tại khu vực này, nhưng chị C không nghi ngờ mà vội đặt cọc 1,5 tỷ đồng cho Ngữ.

Cùng thủ đoạn này, Vũ Xuân Ngữ đã lừa 3 bị hại khác, chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc này./.