Khởi tố đối tượng vác dao vào trụ sở UBND để “nói chuyện”

Ngày 9/1, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Năm (54 tuổi, trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hoàng Văn Năm tại cơ quan điều tra.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 25/12, Hoàng Văn Năm mang dao xông vào UBND phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, hô hét tìm Chủ tịch và Phó chủ tịch phường này. Hành động của Năm làm cho cán bộ nhân viên hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Chủ tịch phường Nghi Tân, Đội Điều tra tổng hợp công an thị xã Cửa Lò đã có mặt tại hiện trường bắt giữ, tước hung khí và tạm giữ đối tượng Hoàng Văn Năm để điều tra, xử lí về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Con dao mà đối tượng mang theo khi vào trụ sở UBND phường.

PC_Article_Middle

Bước đầu, đối tượng khai nhận do bức xúc về việc giải quyết của UBND phường Nghi Tân về việc giải tỏa hành lang tại nhà mẹ đẻ của Năm nên đối tượng nhất thời mang hung khí lên UBND phường để “nói chuyện”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Vác dao dài 1m vào trụ sở UBND phường tìm Chủ tịch để “nói chuyện” VOV.VN - Trong lúc bực tức, Năm mang theo con dao tự chế dài khoảng 1 m vào trụ sở phường để tìm Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường “nói chuyện”.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER