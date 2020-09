Khởi tố kẻ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mượn xe chạy thử

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ đã tiến hành khởi tố bị can với Phạm Văn Trinh (sinh năm ở 1995 ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Trinh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận do nợ nần nhiều nên nghĩ cách lừa đảo để kiếm tiền trả nợ. Đầu tháng 8/2020, Trinh biết được một người nước ngoài trú tại phường Quảng An có bán một chiếc xe máy Suzuki Hayate.

Sau khi trao đổi thỏa thuận giá cả xong, Trinh đã hẹn đến xem xe và giao dịch mua bán. Tại đây, Trinh yêu cầu xem giấy tờ và lấy xe đi thử để kiểm tra chất lượng. Ngồi lên xe, Trinh phóng đi mất. Nạn nhân sau đó đã đến trình báo tại Công an phường Quảng An.

Nhận được tin trình báo, 19h ngày 21/8, Công an quận Tây Hồ đã phát hiện và bắt giữ vợ chồng Trinh đi chiếc xe máy biển kiểm soát 29E1-931.36 trên địa bàn. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do thấy trên mạng xã hội giao bán xe, đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn xem xe xong bỏ chạy, Trinh đã thực hiện trót lọt 2 vụ. Số tài sản trên, Trinh khai đã đem tiêu thụ tại chợ xe máy chùa Hà, quận Cầu Giấy./.