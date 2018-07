Khởi tố kẻ đánh bé gái 4 tuổi đến chết ở Vĩnh Long

Ngày 16/7, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Phan Phi Long II (29 tuổi, ngụ phường 5) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Trong ảnh: Đối tượng Phi Long II tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND) Trước đó. vào đầu tháng 5/2018, anh Nguyễn Hữu Duyên (20 tuổi) gửi con gái là bé Nguyễn Tố H. (4 tuổi) cho Phi Long II chăm sóc dùm tại nhà ở khóm 1. Đến 9h ngày 16/6, đối tượng Long II đi uống cafe về thì thấy bé Hân nói hỗn với mình nên dùng tay đánh vào mặt của H., làm nạn nhân té ngã bất tỉnh. Trong ảnh: Căn nhà của đối tượng Phi Long II. (Ảnh: Vietnamnet) Một lát sau, Phi Long II thấy cháu H. có biểu hiện nôn ói, mắt trợn trắng nên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, toàn thân nạn nhân có rất nhiều vết trầy xước và bầm máu. Hai não phù mạnh, tử vong do chấn thương sọ não... Trong ảnh: Anh Duyên (phải) cùng cha mình đau đớn, bức xúc kể lại sự việc. (Ảnh: Vietnamnet) Thông tin trên VTC News cho hay, sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Phan Phi Long II đã đến cơ quan Công an TP. Vĩnh Long đầu thú, khai báo về sự việc. (Ảnh: Soha.vn) Theo gia đình, Phi Long II là bạn thân của cha cháu H. Cha mẹ nạn nhân đã sống ly thân khoảng 2 năm nay. Cháu bé được bà ngoại chăm sóc ở Cà Mau. Trong ảnh: Bé gái 4 tuổi tử vong bất thường. (Ảnh: Đời sống và Pháp lý) Dịp hè, cháu H. được cha đón lên Vĩnh Long chơi, nhưng do hoàn cảnh nên anh Duyên đã gửi cho vợ chồng Phi Long II chăm sóc và xảy ra sự việc đau lòng. Trong ảnh: Nơi tạm giữ nghi phạm Nguyễn Phan Phi Long II. (Ảnh: Tiền Phong) TP Vĩnh Long (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps/Zing./.

