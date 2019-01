Khởi tố kẻ uy hiếp người tình cưỡng đoạt tài sản

PC_Article_AfterShare_1

Ngày 24/1, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Đông (SN 1996, trú ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo Cơ quan CSĐT, thông qua các mối quan hệ xã hội, Đông quen biết với chị Nguyễn Thị T. (ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và giữa 2 người nảy sinh quan hệ tình cảm.

Nguyễn Mạnh Đông bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản". (Công an tỉnh Vĩnh Phúc)

Do quá lo sợ nên ngày 9/1/2019, chị T. đã đưa cho Đông số tiền 30 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 12/1, Đông tiếp tục nhắn tin đe dọa và uy hiếp chị T. đưa tiếp 10 triệu đồng cho Đông tại một quán cà phê thuộc xã Định Trung (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Khi Đông đang nhận tiền của chị T. thì bị Công an TP Vĩnh Yên phát hiện, bắt quả tang./.

