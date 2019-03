Khởi tố kẻ xông vào trụ sở chém trưởng và phó công an xã

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tiến về hành vi chém trưởng và phó công an xã Minh Đức.