Khởi tố nam thanh niên nhiều lần đốt rừng

Ngày 1/8, thông tin từ Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Lương (SN 2002, trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi hủy hoại rừng.

Những cánh rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị cháy trong thời gian qua.

Trước đó, trên địa bàn xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng, chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể vào ngày 28/6, rừng trồng cây Keo của ông Nguyễn Tất Anh, (SN 1966), trú tại xóm 5, xã Thượng Sơn xảy ra cháy. Đầu tháng 7 thêm 2 vụ cháy rừng thông do UBND xã Thượng Sơn quản lý, gây nhiều thiệt hại cho tập thể và các cá nhân.

Nghi vấn có kẻ đốt rừng, Ban Công an xã Thượng Sơn phối hợp Công an huyện Đô Lương tổ chức mật phục để bắt giữ đối tượng. Ngày 14/7, lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Lương khi đang châm lửa đốt rừng trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Lương đã thừa nhận chính mình là người đốt rừng gây ra 3 vụ cháy rừng trên địa bàn xã Thượng Sơn nói trên.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật./.