Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chí Uy (43 tuổi, thường trú tại Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án Khu dân cư cồn Tân Lập.

Trong khi đó, sau nhiều năm được giao đất “vàng” nhưng dự án này vẫn dang dở, còn các lô đất lại được bán cho nhiều người khác nhau.

Công an tỉnh Khánh Hòa khám xét tại trụ sở công ty Sông Đà Nha Trang.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập có vị trí rất đẹp ở phường Xương Huân, nằm tiếp giáp với sông Cái và vịnh Nha Trang. Dự án này do Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư trên khu đất ngay trung tâm thành phố, theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2013.

Thế nhưng, đến nay, khu đất này vẫn bị bỏ trống, hạ tầng kỹ thuật dang dở, khách hàng mua đất đã nhiều lần tập trung, căng băng rôn yêu cầu giao đất. Các khách hàng cho biết, chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng các cam kết trong hợp đồng, vi phạm tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng.

Chủ đầu tư còn bán 1 lô đất cho nhiều khách hàng, đem thế chấp ngân hàng dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện.

Không được nhận bàn giao mặt bằng, nhiều khách hàng đã quây tôn tại phần đất của dự án.

Một khách hàng tên Nguyễn Văn Dũng cho biết, ông mua 4 lô đất với giá hơn 10 tỷ đồng, đã quá hạn bàn giao mặt bằng 2 năm nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất.

"Rõ ràng đó là một hình thức lừa đảo, các lô khác còn bán rất chồng chéo, lô của tôi đã bán cho tôi trước, sau đó lại bán cho người khác" - ông Dũng bức xúc.

Không thực hiện đúng cam kết bàn giao đất cho khách hàng mua nhà, không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng dự án này lại có đến 8 lần điều chỉnh quy hoạch và UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép chuyển nhượng 5 khu đất lớn cho các nhà đầu tư khác.

Bà Phạm Thúy Quỳnh - Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh Khánh Hòa từng lên tiếng phản đối về dự án này bởi dù đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch nhưng đến nay dự án vẫn quây tôn, để đất trống, xảy ra nhiều tệ nạn, còn người dân thì giăng băng rôn phản đối. Đó chính là năng lực hạn chế của chủ đầu tư. Chưa thực hiện được công trình nào nhưng 2 lần đã xin được cắt dự án để bán cho chủ đầu tư khác.

Khu đất dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập có vị trí khá đẹp.

8 năm trước, UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập với tổng diện tích hơn 7,9 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.700tỷ đồng.

Sau đó, Công ty Sông Đà Thăng Long liên doanh với Công ty Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư. Sau nhiều lần điều chỉnh, gia hạn, dự án được giãn tiến độ hoàn thành cả 2 giai đoạn vào năm 2020.

Trước cách làm ăn “chụp giựt” của chủ đầu tư, nhiều khách hàng mua đất liên tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo khi bán một lô đất cho nhiều người, chuyển nhượng các lô đất của dự án trái pháp luật; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bàn giao đất, nhà như hợp đồng đã ký. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng nhiều lần yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm tại dự án này.

Ông Lê Xuân Thân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: đây là một dự án chậm tiến độ kéo dài, để chủ đầu tư thiếu năng lực tài chính vào đầu tư. Đồng thời đã chuyển nhượng nền và bao nhiêu vấn đề, hệ lụy khác. Ông đề nghị UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư phải có biện pháp kiên quyết hơn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.