Khởi tố nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng

Hôm nay (28/10), Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen thuộc Lâm trường Trường Sơn vì đã để xảy ra vụ phá rừng tại Tiểu khu 329 hồi đầu năm nay.

Hiện trường điểm phá rừng tại tiểu khu 329 thuộc lâm phần Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn quản lý

Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2019 tại Tiểu khu 329 thuộc Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông Hoàng Văn Toản, 48 tuổi, ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen thuộc Lâm trường Trường Sơn bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Theo kết quả điều tra, ngày 16/3/2018, ông Hoàng Văn Toản được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen, Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Long Đại. Trong thời gian làm Trạm trưởng, ông Hoàng Văn Toản không thường xuyên quản lý, đôn đốc chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho nhân viên dưới quyền thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ rừng; không thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời ngăn chăn việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại tiểu khu được phân công quản lý. Từ tháng 1 đến đầu tháng 3 năm nay, ông Hoàng Văn Toản đã không chỉ đạo kiểm tra, phát hiện kịp thời, để các đối tượng khai thác trái phép 10 cây gỗ lim nhóm IIA với khối lượng gần 23 m3 tại tiểu khu 329 thuộc địa bàn trạm quản lý, gây thiệt hại số tiền 355 triệu đồng.

Sau khi nhận thông tin về vụ phá rừng gỗ lim quý ở Tiểu khu 329, lâm phận Trường Sơn, Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại đã chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh lâm trường Trường Sơn kỷ luật cách chức đối với ông Hoàng Văn Toản, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng; 3 nhân viên của trạm bị thuyên chuyển công tác khác, không được phụ trách mảng bảo vệ rừng ở khu vực giàu lâm sản.