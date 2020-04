Khởi tố Nguyễn Xuân Đường vụ đánh người tại trụ sở công an ở Thái Bình

Tối 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình cho biết đã khởi tố bị can với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú TP Thái Bình) liên quan tới hành vi “Cố ý gây thương tích” tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) xảy ra ngày 18/11/2014.

Bị can Nguyễn Xuân Đường.

Liên quan vụ án này, bà Đ.T.L (sinh năm 1964, ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình) đã tố cáo Nguyễn Xuân Đường đánh đập mẹ con bà ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm cách đây vài năm.



Cụ thể, tháng 11/2014, Nguyễn Xuân Đường gọi điện cho bà L. yêu cầu trả nợ cho một người đàn ông tên Giang. Bà L. cho rằng không quen người đàn ông nào tên Giang, nên không có nghĩa vụ phải trả nợ. Đường đã kéo đàn em đến nhà bà L. Nhóm người này có hành vi chửi bới, ném đồ vật vào nhà, khống chế không cho ai ra ngoài cho đến sáng hôm sau.

Ngày 18/11/2014, anh M.T.D (là con trai bà L.) cùng bà L. lên trụ sở công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để làm việc.

Tại phòng tiếp dân, Nguyễn Xuân Đường đã hành hung cả 2 mẹ con bà L. khiến anh D. bị vỡ xương hàm phải phẫu thuật điều trị với tỷ lệ thương tật 15%.

Công an TP Thái Bình sau đó khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” vào ngày 5/1/2015. Nhưng đến ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do: “Chưa xác minh được bị can trong vụ án; Hết thời hạn điều tra”.

Cả quyết định khởi tố và đình chỉ đều do ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ký.

Sau đó đến ngày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình./.