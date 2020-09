Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng vay gần 200 tỷ rồi tuyên bố vỡ nợ

Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thương (SN 1988, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Lê Thị Thương đã rời nơi cư trú, không thể liên lạc.

Trước đó, vào 7 giờ 30 phút sáng 27/6, Lê Thị Thương đến công an phường Hoa Lư (TP.Pleiku) trình báo việc đã vay một số cá nhân trên ở thành phố Pleiku số tiền 173,1 tỷ đồng nhưng mất khả năng thanh toán, bị nhiều chủ nợ liên tục tới nhà uy hiếp, đòi tiền.

Lê Thị Thương đề nghị lực lượng công an bảo vệ. Sau đó Thương cùng chồng là Nguyễn Văn Dũng (SN 1986) xin nghỉ phép tại nơi làm việc là một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai.



Căn cứ vào mức độ, tính chất của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Gia Lai đã rút hồ sơ từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để thụ lý theo thẩm quyền. Đến nay, có 12 cá nhân đến cơ quan điều tra trình báo cho Thương vay 80 tỷ đồng.

Trong thời gian bị khởi tố bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Thị Thương và chồng không có mặt tại nơi cư trú, không thể liên lạc. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát Nhân dân Gia Lai phê chuẩn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, dự kiến Cơ quan điều tra tiến hành truy nã, truy bắt bị can để xử lý theo quy định của pháp luật../.