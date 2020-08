Khởi tố tạm giam 14 đối tượng tổ chức đánh bạc tại An Giang

Chiều nay 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 14 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và cho cam kết, bảo lãnh 155 đối tượng có hành vi “đánh bạc” và liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Hiện trường vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Thuận (Út Gà), 51 tuổi, trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú đã đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất của nhà ông Hai Lầu và bà Hai Hen, cách nhà Thuận khoảng 100m. Tại tụ điểm này, mỗi ngày có khoảng từ 50 đến 200 người tham gia đánh bạc.

Sau khoảng hơn 1 tháng hoạt động, trưa ngày 2/8 vừa qua, lực lượng chức năng của Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an đã mai phục bắt giữ 169 đối tượng liên quan đến việc đánh bạc; tang vật thu giữ tại hiện trường là, hơn 640 triệu đồng, 15 con gà trống, 165 cặp cựa, 6 hột xí ngầu, 5 xe ô tô và 72 xe máy các loại và nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Thuận, tiếp tục thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận: mỗi ngày trừ chi phí thuê người canh đường, trọng tài, giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà…, Thuận thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc này với số tiền là từ 7 triệu đến 8 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an tỉnh An Giang, đây là sới bạc lớn, được Thuận tổ chức rất quy mô và tinh vi; thuê mướn nhiều người canh đường và nhiều lớp để đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và được sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá thành công sới bạc này. Đây là một chiến công trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng Công an An Giang./.