Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng đánh trọng thương nhân viên trạm thu phí

Hôm nay (2/9), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng 2 đối tượng Nguyễn Trường Ánh và Nguyễn Trường Xuân, cùng trú tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Từ trái qua, Xuân và Ánh tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, tối ngày 24/8, Nguyễn Trường Ánh và Nguyễn Trường Xuân đã hành hung 2 nhân viên trạm thu phí Ninh Xuân, đặt trên Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là trạm thu phí để hoàn vốn cho dự án BOT nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 26.



Khi trạm thu phí Ninh Xuân đang hoạt động bình thường thì Nguyễn Trường Ánh điều khiển xe máy tiến lại gây sự, hành hung ca trưởng là ông Lê Ngọc Chánh. Thấy vậy, ông Lê Nguyên Phương, bảo vệ của Trạm thu phí đến can ngăn thì bị Nguyễn Trường Xuân từ phía sau chạy tới và cùng với Nguyễn Trường Ánh đánh tới tấp ông Chánh và ông Phương. Nguyễn Trường Ánh đã dùng đá đập mạnh vào đầu ông Chánh và đầu ông Phương khiến cả hai trọng thương và gục ngã tại chỗ.

Nhân viên bảo vệ trạm BOT Ninh Xuân bị đánh trọng thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Giao thông Vận tải có công văn đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, có biện pháp xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Ninh Xuân. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo xử lý những người có hành vi gây mất an ninh trật tự tại BOT Ninh Xuân theo quy định pháp luật./