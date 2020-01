Khởi tố thêm 2 bị can vụ giả mạo trong công tác tại Đại học Đông Đô

Bộ Công an ngày 13/1 đưa tin, quá trình điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” đối với 2 bị can.



Hai bị can gồm: Lê Thị Thanh Tâm (SN 1983, tại Nam Định, đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở: Khu đô thi Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; là cán bộ trường Đại học Đông Đô.



Bị can Nguyễn Thị Ngọc Thái (SN 1988, tại Thái Bình, đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; chỗ ở: xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; là cán bộ trường Đại học Đông Đô.



Sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Lê Thị Thanh Tâm; áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thái.



Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.