Khởi tố thêm tội đưa hối lộ với "trùm" cờ bạc vụ ông Phan Văn Vĩnh

Sáng 15/7, một lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án đánh bạc, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm tội đưa hối lộ đối với Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC). Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Người nhận hối lộ và người liên quan đã được mời lên làm việc. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ.

Một bữa ăn của những người liên quan đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ trái sang: ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC, bị can cầm đầu đường dây đánh bạc). (Ảnh tư liệu: Tuổi Trẻ).



Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án "Tổ chức đánh bạc, rửa tiền, mua bán hóa đơn trái phép. sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Vụ án liên quan đến 2 cựu tướng công an là cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) đã bị khởi tố, tạm giam.

Đầu năm 2017, Cơ quan điều tra Bộ Công an cùng công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, phối hợp điều tra đường dây đánh bạc online quy mô nghìn tỷ đồng với hình thức game bài Rikvip/Tip.club. Qua đó, cơ quan chức năng xác định người cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC Online).

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin cơ quan chức năng về lời khai của 2 bị can Dương và Hồng rằng, hai bị can đã dùng tiền, trang sức để hối lộ một số cựu cán bộ trong bộ công an. Tuy nhiên, người liên quan đều phủ nhận việc nhận tiền từ đường dây này.

Nguyễn Văn Dương, (SN 1975), từng là Giám đốc CNC - công ty được thành lập vào năm 2011 tại Hà Nội với số vốn 20 tỷ đồng. Với vai trò lãnh đạo tại 2 công ty công nghệ cao, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thành lập chung một công ty với núp bóng nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất là tổ chức đánh bạc trá hình, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng./.