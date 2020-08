Khởi tố vụ án bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh

Sáng 25/8, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, các cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

"Tạm thời là khởi tố vụ án về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, theo điều 153 BLHS năm 2015. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để khởi tố những người có liên quan", Thượng tá Nguyễn Văn Bình nói.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an.

Trước đó, vào 18h30 ngày 21/8, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (trú khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc con trai mình là Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) bị mất tích tại Công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Đến 21h30 ngày 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay trong đêm 22/8, công an đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Thu - nghi phạm bắt cóc cháu bé, từ Tuyên Quang về Bắc Ninh để phục vụ điều tra; đồng thời bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn./.