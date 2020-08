Khởi tố vụ án buôn bán ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng tại An Giang

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng có liên quan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Tang vật vụ án.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Huỳnh Trần Hùng, 35 tuổi, cư trú ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Ngô Văn Minh Sang, 32 tuổi, cư trú ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Nguyễn Trọng Nghĩa, 27 tuổi, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Đoàn Minh Chiến, 27 tuổi, ngụ ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Trọng Cường, 29 tuổi, cư trú khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Đinh Thế Vĩnh, 20 tuổi, cư trú ấp Trung Thành, xã Phi Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Huỳnh Quốc Tuấn, 31 tuổi và Trần Nguyễn Ngọc Trung, 30 tuổi, cùng cư trú khu phố Lộc An, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng cầm đầu.

Khám xét hiện trường.

Ngày 3/8 vừa qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an địa phương trên địa bàn tỉnh, triển khai kế hoạch phá án, bắt giữ và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng Huỳnh Trần Hùng, Ngô Văn Minh Sang, Lê Trọng Cường, Nguyễn Trọng Nghĩa và Đinh Thế Vĩnh...

Thu giữ 3 khẩu súng quân dụng và công cụ hỗ trợ và gần 110 gram ma túy đá, 67gram Ketamine và 17gram thuốc lắc cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, ngày 5/8, Tổ công tác của chuyên án đã bắt và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng Huỳnh Quốc Tuấn, Trần Nguyễn Ngọc Trung và Đoàn Minh Chiến tại tỉnh Tây Ninh. Tại đây, tiếp tục thu giữ thêm 4 khẩu súng quân dụng, công cụ hỗ trợ cùng hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.