Khởi tố vụ án, truy bắt kẻ sát hại Đại úy công an ở Nghệ An

Liên quan đến vụ Đại úy Sầm Quốc Nghĩa (SN 1991, cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy và kinh tế của Công an huyện Quế Phong) hy sinh khu truy bắt nhóm tội phạm buôn ma túy ở khu vực xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong, hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án về tội Giết người.

Đồng thời lực lượng công an cùng lực lượng biên phòng chốt chặn ở biên giới, khép vòng vây tại khu rừng ở xã Nậm Giải - nơi nghi nhóm tội phạm đang lẩn trốn. Đây là khu vực rất hiểm trở, không có lối mòn nên khó khi truy tìm nghi phạm.

Đồng đội đến viếng Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.

Bộ Công an đã thăng hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Đại úy với anh Sầm Quốc Nghĩa. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công; Chủ tịch nước truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhì đối với Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.

Sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng người nước ngoài tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới vào mua bán tại khu vực rừng núi xã Nậm Giải, huyện Quế Phong.

Lãnh đạo Công an huyện Quế Phong đã nhanh chóng xác minh nguồn tin đồng thời cử tổ công tác gồm 8 người tổ chức vây bắt nhóm đối tượng này.

Trong quá trình truy bắt các đối tượng, Đại úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị hai đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng. Các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Ngay sau đó, Đại úy Nghĩa được đồng đội đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng về quy án. Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quế Phong cũng đã đến nhà chia sẻ, động viên tinh thần người thân của Đại úy Nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi động viên gia đình Đại úy Sầm Quốc Nghĩa.

Trong năm công tác tại Công an huyện Quế Phong, 4 năm liền Đại úy Nghĩa đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An và Giám đốc Công an tặng bằng khen, giấy khen về những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý. Đặc biệt, năm 2018, anh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xác lập, phá thành công Chuyên án 318Đ./.