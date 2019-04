Khởi tố vụ bố vợ và con rể đánh chết người trộm gà tại Thái Bình

Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hinh (SN 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân) và Đặng Văn Thế (SN 1994, trú tại thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, cùng huyện Vũ Thư) về tội "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người".

Nạn nhân trong vụ việc là ông Phạm Văn Hoàn (SN 1972, trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình). Hai bị can trong vụ án này là bố vợ và con rể.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Báo Lao Động)

Trước đó, khoảng 04h ngày 21/4/2019, Nguyễn Xuân Hinh sinh năm 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư đang ngủ tại ki ốt số 16 chợ Thẫm, thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình phát hiện Phạm Văn Hoàn sinh năm 1972, trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư đang trộm gà của mình ở bên ngoài ki ốt.

Hinh đã đuổi bắt được Hoàn và cùng con rể là Đặng Văn Thế sinh năm 1994, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư tra hỏi, dùng chân tay đấm đá Hoàn. Hậu quả Hoàn chết trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an xã Minh Quang, Công an huyện Vũ Thư đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra khác để làm rõ vụ việc./.

