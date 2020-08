Khởi tố vụ sập giàn cầu ở Hà Nội khiến 4 người tử vong

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động", để điều tra vụ sập giàn cẩu khiến 4 người tử vong tại tòa nhà 16 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng.

Hiện trường vụ việc.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 30/7, tại công trình tòa nhà cao tầng ở số 16 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, do công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và đầu tư là chủ đầu tư. Theo UBND quận Hai Bà Trưng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Nam chịu trách nhiệm lắp đặt hạng mục vách ngăn khu vệ sinh tại công trình trên và công ty này đã thuê nhóm công nhân thời vụ do bà Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1973, ở xã Vân La, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm đội trưởng để vận chuyển, thi công vách ngăn.

Khoảng 20 giờ ngày 30/7, nhóm 4 công nhân gồm anh Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1967), Nguyễn Thế Bồng (sinh năm 1956) đều trú ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và anh Đặng Đình Thắng (sinh năm 1992, trú tại Thượng Vực, huyện Chương Mỹ) do bà Luyến chỉ huy, thực hiện vận chuyển các tấm vách ngăn bằng sàn nâng người.

Quá trình di chuyển đến tầng 7, bất ngờ sàn nâng bị gãy khiến 4 công nhân rơi xuống đất. Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, anh Đặng Đình Thắng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện, nhưng đã tử vong sau đó. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc thành phố và quận Hai Bà Trưng, phường Phạm Đình Hổ đã hỗ trợ, thăm hỏi, động viên những gia đình có người gặp nạn./.