Khởi tố vụ xe tải đâm 8 người chết ở Hải Dương

Tối 22/1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin chính thức về vụ tai nạn thảm khốc khiến 16 người thương vong ở xã Kim Lương (huyện Kim Thành, Hải Dương).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 16 người thương vong ở Hải Dương.

Theo đó, ngày 22/1, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Thành ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3, Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với vụ tai nạn giao thông trên.

Trước đó, khoảng 14h00 ngày 21/1, tại Km76+500, tuyến quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Cổ Phục, xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô tải loại 3,4 tấn nhãn hiệu Hyundai, BKS 29C - 719.53 của Công ty Cổ phần sơn ALO Việt Nam (trụ sở tại số 11, liền kề 1, khu BEMES phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội) gây ra.

Người lái xe tải trên là Lương Văn Tâm (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại Tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Trên xe chở 4 tấn bột bả sơn, chạy hành trình hướng Hà Nội - Hải Phòng, cùng phụ xe là Tạ Văn Tú (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và thợ kỹ thuật sơn Lê Mạnh Tuấn (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Chiếc xe gây tai nạn thảm khốc.

Chiếc xe trên đâm vào đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ xã Kim Lương đi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương đang trên đường đi bộ tại làn đường dành cho xe thô sơ trở về trụ sở UBND xã theo hướng ngược chiều với phương tiện gây tai nạn.

Vụ tai nạn làm 8 người chết, 8 người bị thương, trong đó 7 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đi cấp cứu.

Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu ngay tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành. Sau đó 1 người đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), 1 người chuyển cấp cứu lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Hiện các trường hợp chấn thương đang hồi phục tốt.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Kim Thành bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác.

Khoảng 16h00 cùng ngày, Lê Mạnh Tuấn là người đi cùng trên xe ô tô gây tai nạn đến Công an huyện Kim Thành làm việc với cơ quan công an. Sau đó, phụ xe Tạ Văn Tú và lái xe Lương Văn Tâm lần lượt đến trụ sở công an đầu thú.

Công an huyện Kim Thành cho 3 người này đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành để xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác.

Kết quả, 3 người trên không có nồng độ cồn trong hơi thở, tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma túy loại Methaphetamin (ma túy đá); Lê Mạnh Tuấn và Tạ Văn Tú âm tính với ma túy.

Đồng thời, cơ quan chức năng thu thập mẫu máu để giám định xác định việc sử dụng bia rượu, chất ma túy của lái xe, phụ xe và người đi cùng để có cơ sở xử lý.

Bước đầu, tại Công an huyện Kim Thành, Lương Văn Tâm khai do buồn ngủ nên đã gây tai nạn và thừa nhận có sử dụng ma túy đá cách đây một tuần.

Hiện, Công an Hải Dương đang tập trung lực lượng để điều tra sớm làm rõ vụ án./.

