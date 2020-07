Không có việc “cô giáo dùng dây chun bắn trẻ” ở Hải Phòng

Qua kiểm tra, xác minh, Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khẳng định thông tin "cô giáo dùng dây nịt (chun vòng) bắn trẻ" được phản ánh trên mạng xã hội là chưa chính xác.



Liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc "cô giáo dùng dây nịt (chun vòng) bắn trẻ" tại Cơ sở Mầm non Hoa Trạng Nguyên (Khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tiên Lãng khẳng định, thông tin này là chưa chính xác. Tuy nhiên, có tình trạng cô giáo để các bé tranh giành đồ chơi, trêu chọc nhau trong giờ học.

Cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên (địa chỉ Khu 3, thị trấn Tiên Lãng, Hải Phòng).

Báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng nêu rõ: Ngay sau khi có thông tin sự việc, Phòng GD&ĐT huyện đã tiến hành kiểm tra và làm việc trực tiếp với bà Nguyễn Thị Thu Thùy, chủ cơ sở nhóm trẻ mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Trạng Nguyên cùng 2 cô giáo Đào Thị B. và Vũ Thị H., (phụ trách lớp nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi) để xác minh các clip được người nhà cháu Trần Đức K., một học sinh trong lớp đăng tải. Cụ thể, ngày 20/6, khi các bạn đang chơi đồ chơi, cháu K. không chơi đồ chơi cùng bạn, đứng khóc và nghịch đồ chơi trên giá, cô giáo chỉ gọi cháu đến gần, dỗ cháu chứ không dùng dây chun bắn vào cháu như người nhà cháu phản ánh. Trong giờ học vẽ ngày 24/6, khi cô kê bàn, một cháu trong lớp cầm ghế ngồi cạnh và đè lên chân cháu K., sau đó, cô Vũ Thị H. ra xoa chân và lấy đá chườm cho cháu. Trong giờ ăn trưa ngày 29/6, trong lúc cô Đào Thị B. đang chuẩn bị đồ ăn cho các cháu ăn, cô Vũ Thị H. quay đi để bật máy điều hòa nên không bao quát, để cháu K. và một cháu khác trong lớp trêu chọc nhau, cô giáo đã nhắc nhở 2 cháu.

Hiện bà Nguyễn Thị Thu Thùy, chủ cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên cũng đã trực tiếp đến gia đình cháu K., trao đổi với phụ huynh cháu và khẳng định không có việc cô giáo dùng dây chun bắn cháu như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chủ cơ sở cũng nghiêm túc tiếp thu việc đôi lúc để các cháu trêu chọc nhau và đã yêu cầu 2 cô Đào Thị B. và Vũ Thị H. tạm thời nghỉ việc, làm bản kiểm điểm rút kinh nghiệm.



Được biết, bố mẹ cháu K. không có ý kiến gì về việc này mà thông tin trên mạng xã hội là do cô của cháu đưa lên.



Trước sự việc này, UBND huyện Tiên Lãng đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các trường mầm non công lập, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành giáo dục và đào tạo trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Phòng GD-ĐT huyện Tiên Lãng cũng tiếp tục chỉ đạo các trường mầm non công lập tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được cấp phép trên địa bàn; kiên quyết xử lý dứt điểm, yêu cầu dừng ngay hoạt động đối với các cơ sở đang hoạt động trái với quy định của Pháp luật.

Trước đó, như tin VOV đã đưa, ngày 30/6 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 3 clip được cho là trích xuất từ camera giám sát tại Cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) vào các ngày 20, 24, 29/6. Các clip này do cô của cháu Trần Đức K. (học sinh lớp mầm non 3 tuổi tại Cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên) đăng tải, kèm theo phản ánh "cô giáo dùng nịt (chun vòng) bắn cháu". Các clip này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận./.