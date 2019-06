Không để TPHCM thành mảnh đất màu mỡ để tội phạm nước ngoài hoạt động

Chiều 20/6, Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TPHCM đã thăm, trao thưởng cho các đơn vị tham gia đấu tranh, xử lý vụ án người nước ngoài sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo trên địa bàn TPHCM.

5 đơn vị được biểu dương, khen thưởng là Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Tham mưu và Công an Quận 9. Đây là các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phá án.

Các đơn vị được biểu dương, khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM đã báo cáo lại quá trình phá án. Theo đó, qua quá trình theo dõi một số đối tượng nước ngoài khả nghi, sáng 12/6, công an TPHCM tổ chức kiểm tra hành chính tại căn nhà số 251 đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, quận 9) và địa chỉ Chung cư Lucky Palace (50 Phan Văn Khỏe, quận 6). Qua kiểm tra, phát hiện 22 người Trung Quốc và Đài Loan – Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm người trên như sau: Một tổ giả làm nhân viên ngân hàng gọi điện hù dọa bị hại, thông báo số tiền trong tài khoản liên quan đến hoạt động ma túy, rửa tiền…và yêu cầu phải gọi điện Công an để báo án. Nhóm còn lại giả làm Công an Trung Quốc hù dọa bắt giam và yêu cầu bị hại gửi tiền vào tài khoản của chúng và nếu không vi phạm sẽ trả lại. Khi bị hại chuyển tiền thì chúng nhanh chóng rút tiền chiếm đoạt.

Căn cứ kết quả thu được và lời khai cho thấy, nhóm tội phạm này nhập cảnh vào Việt Nam và hoạt động lừa đảo người Trung Quốc và Đài Loan – Trung Quốc. Do không có bị hại người Việt Nam nên không có căn cứ xử lý hình sự theo pháp luật VIệt Nam. Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, xử lý vi phạm hành chính, đưa các đối tượng này về cơ sở lưu trú 2, Cục C10, Bộ Công an để tiếp tục điều tra.

Hiện Công an thành phố đang chờ ý kiến Bộ Công an để bàn giao cho Bộ Công an Trung Quốc và Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc di lý về nước để xử lý.

Ông Trần Thế Lưu - Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Trần Thế Lưu - Trưởng ban Nội chính Thành ủy cho biết, qua vụ án trên và các vụ án ma túy lớn mà Công an thành phố khám phá thời gian qua, thấy có tình trạng người nước ngoài lợi dụng địa bàn thành phố để hoạt động phạm tội mang tính chất quốc tế.

Theo ông Trần Thế Lưu, qua vụ án này cũng cho thấy hiệu quả của công tác quản lý địa bàn. Để kịp thời ngăn chặn và phá án, ông Trần Thế Lưu cũng đề nghị Công an thành phố cần phải làm tốt công tác phối hợp giữa Công an các tỉnh giáp ranh; làm sao để TPHCM không trở thành mảnh đất màu mỡ để tội phạm nước ngoài hoạt động.

“Nếu làm tốt công tác phòng ngừa thì tội phạm sẽ không có chỗ để hoạt động. Nếu lơ là, không tích cực thì TPHCM sẽ là mảnh đất màu mỡ để tội phạm hoạt động” - ông Trần Thế Lưu cho biết./.

