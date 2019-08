Kiểm tra đối tượng vi phạm luật giao thông, phát hiện súng và ma túy

Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt quả tang Lê Phước Đạt (SN 1991, ở phường Thủy Xuân, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí nguy hiểm.

Đối tượng Lê Phước Đạt và tang vật vụ án

Theo đó, khoảng 2h15 ngày 22/8 tại Km 380+900 QL1A đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT công an tỉnh do Đại uý Tô Minh Khiêm làm tổ trưởng phát hiện xe ôtô BKS 75A-137.86 do Lê Phước Đạt điều khiển vi phạm luật ATGT nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.



Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng ngắn màu đen, trong hộp tiếp đạn có 14 viên đạn bọc đồng; 1 đèn pin có chức năng đánh điện như dùi cui điện; túi nilon bên trong có chứa tinh bột màu trắng và 10 viên dạng nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).



Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra mở rộng./.