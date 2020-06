Kiểm tra khách sạn phát hiện nhóm thanh niên xăm trổ đang “phê” ma túy

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 3h ngày 9/6, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra một phòng một khách sạn trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An. Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 12 đối tượng nam đang có biểu hiện “phê” ma túy.

Nhóm đối tượng tại hiện trường sự việc.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện thu giữ 4 gam Ketamin, 4,5 viên “thuốc lắc”, 02 điếu thuốc lá tự cuốn bằng vụn lá cây cần sa và nhiều dụng cụ dùng để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát đã đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra, để làm rõ sự việc.

Được biết, đây là các đối tượng lưu động thường trú tại Thành phố Hà Nội và kinh doanh dịch vụ “Hỗ trợ tài chính” tại Hà Nội. Quá trình điều tra ban đầu, 12 đối tượng đều khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy củng cố tài liệu, hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.