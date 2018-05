Kiên quyết ngăn chặn “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” hoạt động trái phép

Sau khi nhận được thông tin “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” được phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà cụ thể là tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, ông Nguyễn Quang Vận, Tổ trưởng khu dân cư, Khối 17, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, bày tỏ sự bất bình với hoạt động của tổ chức này.

Tài liệu truyền đạo lực lượng chức năng Nghệ An thu được tại nhà Hoàng Xuân Quỳnh.

Theo ông, Nhà nước ta luôn khuyến khích tự do tín ngưỡng; không cấm các hoạt động tự do tôn giáo đúng pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng cũng kiên quyết ngăn chặn các hoạt động đội lốt tôn giáo ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật, làm mất tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nguy hiểm hơn, tổ chức tôn giáo trái phép này có thể làm suy đồi mối quan hệ truyền thống gia đình, dòng tộc như nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã lên án trong nhiều ngày qua của tổ chức có tên gọi là “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”.

“Nhân dân ở đây rất đồng tình với việc cấm triệt để tổ chức hoạt động này. Nó mê hoặc con người, làm cho thanh niên bỏ nghề nghiệp, bỏ học hành, không có lợi và thậm chí hy sinh cho một đấng thần linh nào đó không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt và cũng không tốt gì cho quan hệ gia đình, quan hệ xã hội hiện nay” – ông Nguyễn Quang Vận cho biết.

Theo tài liệu Công an Nghệ An cung cấp, hiện trên địa bàn Nghệ An có khoảng hơn 40 đối tượng tham gia hoạt động tổ chức này, trong đó có một số bạn trẻ. Mối nguy hại của “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ" đã được các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội vạch trần, lên án, tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh xã hội Công an Nghệ An cho biết, vụ việc ông Hoàng Xuân Quỳnh, 38 tuổi, quê thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tụ họp 12 đối tượng gồm 6 nam, 6 nữ, đang có hoạt động truyền đạo “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” trái phép tại xã Nghi Phú mới đây được phát hiện là nhờ quần chúng nhân dân phát giác.

Nghệ An hiện có 2 tôn giáo được nhà nước công nhận hoạt động là Công giáo và Phật giáo. Việc xuất hiện của nhóm người do Hoàng Xuân Quỳnh tổ chức là vi phạm pháp luật, vì vậy thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tăng cường các biện pháp ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép mà tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ" thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thưởng, thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tập trung tham mưu cho chính quyền làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với loại hình tôn giáo này. Tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền lôi kéo người tham gia “Hội thánh” của các đối tượng. Kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng mong muốn quần chúng nhân dân kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các hoạt động vi phạm của các đối tượng liên quan đến “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”, để kiên quyết trong đấu tranh và xử lý.

Được biết, hiện nay, các Trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng ra thông báo chỉ đạo cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên cần đề cao cảnh giác, tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng thành viên của “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”. Khi phát hiện hoạt động của tổ chức này thì báo ngay cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý ngăn chặn./.

