Kinh hãi lời khai của nghịch tử đánh cha gãy xương sườn

Sáng 11/1, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Tới (SN 1987, trú xóm 4, xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên) đến hiện trường nơi đã đánh đập bố mình là Nguyễn Võ Năng (SN 1959) để thực nghiệm hiện trường vụ án.

Tới được đưa đến hiện trường để thực nghiệm lại hành vi đánh đập bố mình.

Hiện trường nơi thực nghiệm lại vụ án là căn nhà cấp 4 hai gian được gia đình ông Năng dùng để chứa rơm và các vật dụng làm ruộng. Khoảng 8h30, sau khi làm các thủ tục tại UBND xã Hưng Lợi, Nguyễn Văn Tới đã được Công an huyện Hưng Nguyên đưa đến hiện trường để thực nghiệm vụ án.

Tại đây, Tới đã thực hiện lại hành vi đánh đập bố mình gồm cầm dao đe doạ, cầm chai thuỷ tinh ném xuống nền nhà và dùng chân đá bố mình.

Như tin đã đưa, khoảng 21h30 ngày 22/11/2017, ông Năng đang nằm trên xe bò ở nhà hoang thì Tới đến. Tới tiếp tục tra hỏi chuyện nghi bố lấy số tiền 5 triệu đồng của gia đình. Tới cầm chai thuỷ tinh ném xuống nền nhà, cầm con dao khua khoắng doạ bố mình, rồi lao tới đạp vào ngực bố mình khiến ông Năng ngã từ xe bò xuống. Chưa dừng lại, Tới còn lao vào dẫm, đạp lên người ông Năng. Tới khai không nhớ đã đạp, đánh bao nhiêu lần vào người ông Năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 13/12/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Tới để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Người dân địa phương cho biết, nhiều lần ông Năng bị con trai đánh. Tuy nhiên do ông Năng và gia đình giấu nên sự việc không được tiết lộ.

Chỉ đến khi các hành vi đánh đập, hành hạ cha đẻ của Tới lặp lại, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng về để tiếp tục làm rõ sự việc. Ông Năng cũng được đưa đến hiện trường để diễn lại cảnh bị con trai đánh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục làm rõ./.

