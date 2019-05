Kỹ thuật viên Bệnh viện bị tạm giữ vì nghi hiếp dâm bệnh nhân 13 tuổi

Bác sỹ La Thị Yêu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai xác nhận thông tin này và cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 21/5 vừa qua.

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai - nơi xảy ra vụ việc

Vụ việc xảy ra tại Khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện. Sau khi Mùa A Ch. – Kỹ thuật viên (KTV) chẩn đoán hình ảnh chụp X quang phổi cho 1 bệnh nhân nữ 13 tuổi, (trú tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai), bệnh nhân này đã báo với người nhà là bị anh Ch. là KTV hiếp dâm. Ngay sau đó, người nhà đã xông vào phòng khám và đòi đánh KTV này. Rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã kéo đến, gây mất trật tự tại khu vực chụp X quang.



Ngay sau khi được báo cáo và nắm bắt vụ việc, Ban giám đốc Bệnh viện đã chủ động mời Công an huyện đến hỗ trợ giải quyết vụ việc, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ cán bộ của bệnh viện. Sau đó, các bên liên quan đã được mời lên trụ sở Công an huyện để lấy lời khai, xác minh.

Trao đổi với phóng viên VOV sáng nay 23/5, bác sỹ La Thị Yêu cho biết: Hiện phía bệnh viện đang tích cực phối hợp với Cơ quan công an điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, do chưa được tiếp xúc với cán bộ của mình (KTV Ch. hiện vẫn đang được tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra), nên sự việc thế nào vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan công an.

Bà Nguyễn Thị Kim An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết, trong 2 ngày qua, bà đã được Bệnh viện khoa đa khoa huyện Quỳnh Nhai báo cáo vụ việc bằng điện thoại. Hiện Sở đang yêu cầu phía Bệnh viện Quỳnh Nhai báo cáo sự việc bằng văn bản; đồng thời chỉ đạo đơn vị tích cực phối hợp với cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Sau khi có kết luận chính thức từ Cơ quan điều tra, nếu đúng cán bộ của ngành có sai phạm, thì tùy mức độ sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật.

