Làm rõ chất bột “Hội Thánh Đức chúa Trời Mẹ” cho “thánh đồ” uống

Giám định chất bột “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” pha uống hàng ngày: Ngày 2/5, trả lời PV VTC News, Đại tá Trần Quang Thành – Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đang liên hệ với các cơ quan chức năng để giám định 2 gói chất bột màu trắng mà các "thánh đồ"của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" thường sử dụng pha nước uống hàng ngày. Đại tá Trần Quang Thành cho biết thêm, 2 gói chất bột màu trắng do một thanh niên quê huyện Quỳnh Phụ lấy được trong một lần đến nhóm tuyên truyền Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ sinh hoạt ở Hà Nội. Khi về quê, người này giao nộp cho cơ quan công an chứ không phải thu giữ của nhóm truyền đạo trái phép trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Khi có kết quả phân tích, giám định, Công an huyện Quỳnh Phụ sẽ thông tin cụ thể. Trong ảnh, công an tỉnh Thái Bình đột kích một tụ điểm truyền đạo trái phép tại huyện Kiến Xương. "Trùm" sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột tre bị bắt trên cao tốc: Ngày 2/5, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt Nguyễn Xuân Thu (SN 1982) Giám đốc Công ty TNHH Vinaca (trụ sở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm được quy định, hướng dẫn tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với vụ việc trên. Đối tượng Nguyễn Xuân Thu bị bắt khi đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Bắt giữ “bà trùm” trong vụ giấu 12 bánh heroin trên gác bếp: Chiều 2/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành bắt khẩn cấp, khởi tố đối tượng Quách Thị Xiệp (SN 1962, trú tại xã Ðông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi mua bán trái phép ma túy. Xiệp chính là đối tượng đã thuê Hoàng Văn Sông (ảnh) cất giấu ma túy trên gác bếp, chờ thời cơ mang ma túy đi tiêu thụ (Ảnh: Tiền Phong) Vác mã tấu, dao tự chế “thị uy” để dán tờ rơi cầm đồ: Khoảng 6h30 sáng 2/5, khi làm nhiệm vụ tại phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Ngọc Lâm đã khống chế 3 đối tượng mang mã tấu đi ngông nghênh ngoài đường làm người dân hoảng sợ. Nghịch tử chém chết mẹ đẻ và bà nội rồi trốn ra nghĩa địa: Rạng sáng 2/5, tại thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) xảy ra vụ án mạng làm bà Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tẹt (81 tuổi, cùng ngụ thôn Lương Cang 1) tử vong ngay trước nền nhà. Không lâu sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực nghĩa địa. Nghi phạm chính là con và cháu nội của các nạn nhân. Trong ảnh, Lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, tử thi (Ảnh: Thanh Niên) Hà Văn Thắm xin được giảm án với lý do là con thương binh: Sáng 2/5, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận. Trong phần tự bào chữa trước tòa, Hà Văn Thắm trình bày 6 tình tiết xin được giảm nhẹ hình phạt, trong đó có việc Thắm xuất thân từ gia đình có công với cách mạng, là con thương binh; bản thân Thắm từng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, và các ban ngành vì những thành tích trong công tác xã hội. (Ảnh: TTXVN)