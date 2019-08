Lạng Sơn nỗ lực ngăn chặn nạn mua bán người

Nạn buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới phía Bắc vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ án được phá với hàng chục nạn nhân được giải cứu thành công, tuy nhiên đó mới là phần nổi của tảng băng chìm.

Đối tượng Lò Thị Nguyệt bị lực lượng biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) bắt giữ khi đang tìm đường vượt biên đưa trẻ sơ sinh sang Trung Quốc bán.

Mới 7 ngày tuổi nhưng bé trai với tiếng khóc non nớt đã trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người. May mắn được lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn giải cứu, cháu bé đang được chăm sóc tại Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn....

Bà Diệp Tuyết Lan, Phó giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn cho biết: Từ đầu năm đến nay, cơ sở đã tiếp nhận 10 đối tượng là nạn nhân của các vụ buôn bán người, trong đó có 2 trẻ sơ sinh.

Bà Diệp Tuyết Lan cho biết: "Chúng tôi phối hợp với cơ quan chức năng, công an và bộ đội biên phòng để làm thủ tục việc tiếp nhận trẻ em vào cơ sở. Đảm bảo cho việc chăm sóc nuôi dưỡng. Khi trẻ được tiếp nhận vào, chúng tôi cắt cử người chăm sóc 24/24h. Sau đó sẽ chăm sóc về y tế, thăm khám và chăm sóc về dinh dưỡng đảm bảo an toàn cho trẻ được phát triển khỏe mạnh".

Tình hình tội phạm mua bán người qua biên giới tại tỉnh Lạng Sơn hiện diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt như lấy số điện thoại của các thiếu nữ mới lớn rồi tìm cách dụ dỗ, lừa gạt hay lợi dụng hạn chế về nhận thức và hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình nạn nhân để lừa gạt bằng cách hứa sẽ kiếm việc làm có thu nhập cao, ổn định hay lấy chồng giàu có ở Trung Quốc…

Cháu bé gần 1 tháng tuổi, nạn nhân của tội phạm buôn người đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân chủ động nâng cao cảnh giác. Chúng tôi có phối hợp với lực lượng trên biên giới như lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn việc xuất cảnh trái phép. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện biên giới tổ chức đấu tranh các hành vi buôn bán người".

Đấu tranh, ngăn chặn các vụ buôn bán người qua biên giới là công việc khó khăn, gian khổ của các lực lượng công an, biên phòng nhưng để ngăn chặn tận gốc tội phạm buôn người lại cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của nhiều ngành, nhiều cấp và đặc biệt là các đoàn thể xã hội. Cùng với đó, công tác hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế bền vững hay một mái ấm thông qua mô hình “Ngôi nhà bình yên” cũng cần tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới là trách nhiệm chung của cơ quan chức năng và chính quyền, nhân dân các địa phương. Mọi nỗ lực đều được nhằm vào mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới, nhất là phụ nữ, trẻ em gái để nhận biết và cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng buôn người; chủ động đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm. Đó cũng là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình và người thân trước nạn tội phạm mua bán người qua biên giới./.