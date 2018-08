Lạnh người câu trả lời của người con trầm cảm nghi đánh chết bố

Công an huyện Phú Vang và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tối 5/8 đã tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Khải - ảnh (SN 1989, trú thôn Khê Xá), nghi can gây ra cái chết của ông Nguyễn T (SN 1963, trú thôn Khê Xá, xã Phú Lương), là bố đẻ của Khải. (Ảnh: ANTT) Thông tin trên Người Lao Động cho biết, chiều 5/8, con gái ông T về nhà không thấy ông T đâu nên hỏi anh trai là Nguyễn Khải thì nhận được câu trả lời "ông ấy chết rồi". Nghĩ có chuyện chẳng lành, nên chị này đã nhờ hàng xóm cùng đi tìm kiếm và phát hiện thi thể ông Toàn nổi lên dưới ao nước ngay trước cửa nhà. Trong ảnh: Người dân tập trung tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet) Nhận được thông tin, Công an huyện Phú Vang, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một khúc gỗ, nghi là hung khí gây án tại hiện trường. Trong ảnh: Rất đông người dân có mặt tại nhà nạn nhân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Bằng biện pháp nghiệp vụ và những bằng chứng thu được, cơ quan công an nghi vấn Nguyễn Khải (con trai ông T) có liên quan đến vụ án nên tiến hành tạm giữ hình sự ngay trong chiều tối 5/8. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, Khải có dấu hiệu bệnh trầm cảm hơn 2 năm nay và thường xuyên gây sự cãi nhau với ông T. Trước khi xảy ra sự việc, trưa cùng ngày, Khải và ông T. xảy ra mâu thuẫn, ông T. bỏ sang nhà người thân chơi. Khi trở về nhà, ông T. tiếp tục xảy ra xích mích với Khải. Trong ảnh: Người nhà lo hậu sự cho nạn nhân Được biết, vợ ông T cũng vừa mất được 1 tháng. Ông T có 4 người con, 2 người con gái đã đi lấy chồng, 1 người con trai đang làm việc tại TP HCM, còn Khải ở nhà cùng ông.(Ảnh: Người Lao Động) Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./.

Công an huyện Phú Vang và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tối 5/8 đã tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Khải - ảnh (SN 1989, trú thôn Khê Xá), nghi can gây ra cái chết của ông Nguyễn T (SN 1963, trú thôn Khê Xá, xã Phú Lương), là bố đẻ của Khải. (Ảnh: ANTT) Thông tin trên Người Lao Động cho biết, chiều 5/8, con gái ông T về nhà không thấy ông T đâu nên hỏi anh trai là Nguyễn Khải thì nhận được câu trả lời "ông ấy chết rồi". Nghĩ có chuyện chẳng lành, nên chị này đã nhờ hàng xóm cùng đi tìm kiếm và phát hiện thi thể ông Toàn nổi lên dưới ao nước ngay trước cửa nhà. Trong ảnh: Người dân tập trung tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet) Nhận được thông tin, Công an huyện Phú Vang, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một khúc gỗ, nghi là hung khí gây án tại hiện trường. Trong ảnh: Rất đông người dân có mặt tại nhà nạn nhân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Bằng biện pháp nghiệp vụ và những bằng chứng thu được, cơ quan công an nghi vấn Nguyễn Khải (con trai ông T) có liên quan đến vụ án nên tiến hành tạm giữ hình sự ngay trong chiều tối 5/8. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, Khải có dấu hiệu bệnh trầm cảm hơn 2 năm nay và thường xuyên gây sự cãi nhau với ông T. Trước khi xảy ra sự việc, trưa cùng ngày, Khải và ông T. xảy ra mâu thuẫn, ông T. bỏ sang nhà người thân chơi. Khi trở về nhà, ông T. tiếp tục xảy ra xích mích với Khải. Trong ảnh: Người nhà lo hậu sự cho nạn nhân Được biết, vợ ông T cũng vừa mất được 1 tháng. Ông T có 4 người con, 2 người con gái đã đi lấy chồng, 1 người con trai đang làm việc tại TP HCM, còn Khải ở nhà cùng ông.(Ảnh: Người Lao Động) Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./.