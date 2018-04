Lạnh người kho hàng nóng “khủng” ở Hà Nội vừa bị công an triệt phá

Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSHS Đặc nhiệm vừa triệt phá một đường dây buôn bán trái phép công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội với số lượng lớn. (Ảnh: CAND) Trước đó, khoảng đầu tháng 2/2018, Đội CSHS Đặc nhiệm phát hiện đối tượng Hoàng Anh Ngọc (áo đen, đeo kính) 28 tuổi, trú tại thị trấn Vụ Bản, huyện An Lạc, tỉnh Hòa Bình, hiện đang thuê nhà sống tại số 55, ngõ 14 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có hành vi buôn bán trái phép các sản phẩm là công cụ hỗ trợ thông qua mạng xã hội facebook. Trong ảnh: Hoàng Anh Ngọc cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Qua quá trình điều tra, ngày 11/3, Đội CSHS Đặc nhiệm bắt quả tang Ngọc đang mang "hàng" đi giao cho khách phía gần Tòa nhà Lotte (phường Cống Vị, quận Ba Đình). Tang vật thu giữ bên trong balo của Ngọc gồm có 2 bình xịt hơi cay, 3 gậy 3 khúc, 2 cái quả đấm thép và 1 dùi cui điện dạng móc khóa. (Ảnh: ANTĐ) Kiểm tra nơi ở của Ngọc tại phường Mễ Trì, lực lượng Công an đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm gồm: Bình xịt hơi cay, dao gấp, súng cao su, gậy ba khúc, dao nhọn dạng móc khóa, gậy bóng chày, dao bấm, tuýp sắt gắn lưỡi lê… Tổng giá trị số hàng nói trên ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: ANTĐ) Báo Tuổi trẻ dẫn lời khai của đối tượng Ngọc cho biết đã nhập công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ từ Trung Quốc rồi đăng lên Facebook để rao bán từ một năm nay. Trong ảnh: Các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ thu giữ tại nhà của Ngọc. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Sau khi "đánh hàng" từ Trung Quốc về Việt Nam, Ngọc chụp ảnh đăng lên mạng, khi có khách đặt mua Ngọc sẽ thuê người hoặc trực tiếp đi giao nếu khách hàng ở gần. Với khách ở tỉnh xa, Ngọc sẽ gửi theo xe khách. (Ảnh: CAND) Ngọc khai lợi nhuận thu được từ việc bán công cụ hỗ trợ mỗi tháng 30-40 triệu đồng. (Ảnh: ANTĐ) Toàn bộ số hàng này Ngọc đều bán online thông qua mạng xã hội facebook. (Ảnh: ANTĐ) Gậy ba khúc tang vật vụ án. (Ảnh: ANTĐ)./.

