Lập 12 công ty để mua bán hóa đơn khống lên tới 300 tỷ đồng

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Thanh Hoá cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, trú tại số nhà 44, LK 8 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng bất hợp pháp.

Huyền cùng các tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Huyền đã trực tiếp đứng ra và mượn chứng minh nhân dân của nhiều người thân trong gia đình, để thành lập 12 Công ty tư nhân với mục đích mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Huyền đã dùng thủ đoạn hợp thức hóa hàng hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT của các Công ty do Huyền thành lập và xuất bán cho nhau, hoặc tìm mua hóa đơn như xăng, gas, hàng tạp hóa, sim thẻ điện thoại,… mà các Công ty khác thừa để kê khai báo cáo thuế. Khi xuất bán hóa đơn, đối tượng lại ghi nội dung là hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách, đá xây dựng các loại, cát, nhân công, vận tải... không phù hợp với hàng hóa hóa đơn đầu vào.

Khi bán hóa đơn, Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn. Để tránh bị cơ quan quản lý thuế kiểm tra, Huyền chuyển trụ sở Công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động. Với thủ đoạn như vậy, toàn bộ số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế.

Khám xét nơi ở của Huyền, Công an TP. Thanh Hoá thu giữ 12 con dấu của các công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Huyền.

Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ hơn 60 hóa đơn GTGT do doanh nghiệp Trang Phát Đạt của Huyền bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra./.

